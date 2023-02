Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : IDROREPELLENTE

Significato/Curiosita : Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo

"insicurezza è proprio il tessuto di cui è fatta la vita. se non comprendi l'insicurezza non potrai mai capire la vita". osho afferma che la meditazione – ossia...

(disambigua). anorak realizzato dagli inuit il parka, o anorak, è un giaccone idrorepellente imbottito di pelliccia (naturale o sintetica), fornito di cappuccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

Altre definizioni con tessuto; diventa; fradicio; poco; tempo; tessuto di cotone; Fine tessuto ; tessuto impermeabile; Un leggero tessuto con piccoli puntini in rilievo; Con il tempo diventa avanzata; Fa diventa re una bruna... bionda; La vite le cui foglie diventa no rosse in autunno; Togli una lettera e l orzata diventa un pesce; Quando è fradicio non si regge in piedi; fradicio , decomposto; Decomposto, fradicio ; Lo sceglie il capoco mico; Agiva agli ordini di un capoco mico; Carica poco onerosa; Lo sono poco le nane; Lontanissimi nel tempo ; Con il tempo diventa avanzata; L arco di tempo per il decollo; Colte anzitempo ; Cerca nelle Definizioni