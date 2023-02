Stoffe di seta ondulata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stoffe di seta ondulata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMOERRO

Significato/Curiosita : Stoffe di seta ondulata

Cammello, cashmere e mohair (razze di capre), angora (una razza di conigli). la seta è prodotta dal baco da seta (bombyx mori), insetto che produce un...

Nastro, legato al lato sinistro. l'abito da cerimonia dei cavalieri era di amoerre bianco, con mantello con frangia d'oro, ed il cingolo equestre (da usare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

Altre definizioni con stoffe; seta; ondulata; Disegni di stoffe a fiori; Vivono di tessuti ma non sono i produttori di stoffe ; Lo sono le stoffe simili alla seta; Sagoma per tagliare stoffe ; Stoffa di seta con ondulati effetti cangianti; La bionda disseta nte; Località di villeggiatura del Grosseta no; Il Paese collegato all Europa dalla Via della seta ; Una zona ondulata ; Cerca nelle Definizioni