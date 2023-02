Il sovrano... dei francesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sovrano... dei francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ROI

Significato/Curiosita : Il sovrano... dei francesi

Quello che segue è un elenco dei monarchi francesi che hanno governato la francia dal medioevo al xix secolo. un articolo a parte è dedicato ai capi di...

roi – region of interest ("regione di interesse"), in analisi delle immagini o in cartografia e diagnostica per immagini roi – rich only i ("ricco solo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

