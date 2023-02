Rivestire metalli con uno strato lucido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivestire metalli con uno strato lucido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CROMARE

Significato/Curiosita : Rivestire metalli con uno strato lucido

Incidere con maggiore efficacia e precisione il marmo. quando l'uomo ancora non conosceva i metalli duri costruiva utensili di pietra, con cui era in...

Olandese peter van wood, senza batteria, dicendo che l'aveva portata a cromare. carosone e van wood, contrariati, cominciarono a dubitare della validità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

