Un risultato senza perdenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un risultato senza perdenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PARI

Significato/Curiosita : Un risultato senza perdenti

Di un servizio di limousine; il buffo richie, ora comico della tv, e il diligente stan, ora banchiere, che assieme formarono il club dei perdenti. trent'anni...

Fausto pari (savignano sul rubicone, 15 settembre 1962) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. impiegato prevalentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

Altre definizioni con risultato; senza; perdenti; Nel gioco degli scacchi è la situazione che decreta il risultato di parità; Il risultato espresso in metri quadrati; Lo è un risultato non ambiguo; Il risultato dell addizione; Cointeressenza in una società; Una rete... senza fili; Così è il pezzo... senza uguali; Affronta i pericoli senza tremare; Cerca nelle Definizioni