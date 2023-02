Le prime in appello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prime in appello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AP

Significato/Curiosita : Le prime in appello

Togliatti, che riuscì a fuggire; il quotidiano cessò le pubblicazioni il 31 ottobre, con un ultimo appello all'attività illegale. a torino ci aveva pensato...

Piceno (italia) ap – abbreviazione di apatite ap – singolo di pop smoke del 2021 ap – abbreviazione biblica per l'apocalisse di giovanni ap – abbreviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

Altre definizioni con prime; appello; Scienza che studia il modo di esprime rsi e scrivere; Tra loro prime ggiava Pavarotti; Le prime in prima; Si esprime in km h; Vecchio cappello a cilindro; Cappello orientale... che desta preoccupazione; Si cita nell appello ; Quando nasce ha già il cappello in testa; Cerca nelle Definizioni