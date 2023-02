Persona... come un altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona... come un altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOSIA

Significato/Curiosita : Persona... come un altra

personae contemporaneamente. altro sistema di fusione speciale è la fusione di rete, che permetterà di trasformare una persona a scelta in un'altra persona;...

Il sosia è colui che presenta una somiglianza fisica, specialmente a livello del viso, con un'altra persona. questo fatto ha maggiore risonanza se la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

