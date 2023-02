Passa per Coblenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa per Coblenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RENO

Significato/Curiosita : Passa per coblenza

E.v., abbreviato tus koblenz (italiano: tus coblenza) è una società calcistica tedesca con sede a coblenza, città della renania-palatinato. milita nell'oberliga...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi reno (disambigua). il reno (in tedesco rhein; in alemanno rhy; in romancio rein; in francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

