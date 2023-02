Un palco in chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un palco in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANTORIA

Significato/Curiosita : Un palco in chiesa

chiesa di san piero in palco – chiesa di firenze nel quartiere gavinana chiesa di san piero in palco – chiesa di firenze nella località badia a ripoli...

Il comune spagnolo, vedi cantoria (comune spagnolo). la cantoria è, in ambito liturgico e musicale, il complesso dei cantori e la zona di un edificio...

