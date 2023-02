L opera di cui si lodano... le meraviglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L opera di cui si lodano... le meraviglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CREATO

Significato/Curiosita : L opera di cui si lodano... le meraviglie

"cantanti" che lodano lucia. a palermo il 13 dicembre si commemora la fine della carestia del 1646 quando, secondo la leggenda, proprio il giorno di s. lucia...

Proteggere il creato con un messaggio in occasione della xliii giornata mondiale per la pace, dal titolo: se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. il messaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

