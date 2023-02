Oggetto geometrico dotato di omotetia interna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto geometrico dotato di omotetia interna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRATTALE

Significato/Curiosita : Oggetto geometrico dotato di omotetia interna

Calciatore, vedi pierluigi frattali. frattale di mandelbrot un frattale è un oggetto geometrico dotato di omotetia interna: si ripete nella sua forma allo stesso...

