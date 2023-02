Non è il gradino più basso in una grande azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è il gradino più basso in una grande azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PRESIDENTE

Significato/Curiosita : Non e il gradino piu basso in una grande azienda

Imprese a livello mondiale, che alcuni ritengono essere il prossimo gradino nello sviluppo delle aziende multinazionali, condividono questa stessa caratteristica...

Disambiguazione – se stai cercando il gioco di carte, vedi presidente (gioco). il titolo di presidente (dal latino prae sedere, 'sedersi prima', abbreviato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

L alzata d un gradino ; La profondità del gradino ; Il gradino d una scaletta; Sottile gradino di legno; Alto : basso = fertile : __; Vedi il disegno in basso ; Antico contrabbasso a sei corde; Si fa sentire guardando dall alto in basso ; Ha dato grande notorietà a Danilo Gallinari; Claudio che è stato un grande direttore d orchestra; Antonio __, grande scultore neoclassico; Il grande oratore ateniese maestro di Iseo; Si dividono gli utili di un azienda ; azienda in grado di influenzare le scelte del consumatore; L azienda delle Ferrovie dello Stato con i Frecciarossa; Il grafico gerarchico dei settori di un azienda ;