Non le commette chi sigilla ermeticamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non le commette chi sigilla ermeticamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MANOMISSIONI

Significato/Curiosita : Non le commette chi sigilla ermeticamente

Per mensam la manumissio inter amicos. la distinzione tra manomissioni civili e manomissioni pretorie si ridusse, col passare dei secoli, per la sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

Altre definizioni con commette; sigilla; ermeticamente; Lo è chi scommette al gioco; Luogo ove è possibile scommette re sui cavalli; La commette lo sgarbato; commette re sbagli; sigilla re con mattoni; sigilla te con un potente adesivo; Si impiega per sigilla re il box doccia; Si può usare per sigilla re; Chiusi ermeticamente ; Chiudere ermeticamente ; Cerca nelle Definizioni