Vi mori Cristoforo Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi mori Cristoforo Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VALLADOLID

Significato/Curiosita : Vi mori cristoforo colombo

cristoforo colombo (disambigua). cristoforo colombo (in latino: christophorus columbus; in spagnolo cristóbal colón; in portoghese cristóvão colombo;...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi valladolid (disambigua). valladolid ([baaðo'lið], ascolta[·info]), nota in italiano come vallisoleto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

Altre definizioni con mori; cristoforo; colombo; La mori ssette cantatrice, attrice e musicista; Cambiano gli amori ... in altri; Giorno che è ancora ben vivo nella memori a; Uno si convertì prima di mori re crocifisso con Gesù; Il cristoforo celeberrimo esploratore; Il nome da laico di Fra cristoforo ; Una caravella di cristoforo Colombo; La città in cui morì cristoforo Colombo; Il porto spagnolo da cui si imbarcò colombo ; Il porto da cui salpò colombo nel 1492; Le tre navi di colombo ; Lo era la Pinta di colombo ; Cerca nelle Definizioni