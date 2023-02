Macchina che toglie... acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina che toglie... acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MOTOPOMPA

Significato/Curiosita : Macchina che toglie... acqua

Un'apparecchiatura che toglie dal cereale eventuali elementi metallici di tipo ferroso. tamburo alveolato, detto anche svecciatoio: è una particolare macchina che rimuove...

Evoluti, a controllo elettronico, possono anche variare la velocità della motopompa di lavaggio, variando così anche la pressione dell'acqua che esce dagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

Altre definizioni con macchina; toglie; acqua; macchina ri per l imballaggio di prodotti finiti; macchina per fabbricare gambe di tavolini; macchina per torrefare; Una grossa macchina dei cantieri edili; toglie re il turacciolo; toglie re l involucro di regali o caramelle; Lo si toglie agli antipatici; L atto di toglie re una pratica a un funzionario inferiore; Bisce d acqua ; Navigano a pelo d acqua ; Si scioglie nel mercurio e nell acqua regia; Domati con l acqua ; Cerca nelle Definizioni