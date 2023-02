Loggiati per pedoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Loggiati per pedoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PORTICI

Significato/Curiosita : Loggiati per pedoni

all'interno della quale è ricavata una porta di dimensione ridotte per i pedoni. la pianta interna, di origine cinquecentesca, presenta due corpi simmetrici...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi portici (disambigua). portici ('prtii, puórtece /'pwort(t)/ in napoletano) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

