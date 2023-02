Il Lem è quello lunare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Lem è quello lunare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MODULO

Significato/Curiosita : Il lem e quello lunare

il modulo lunare apollo o lem (lunar excursion module) o lm (lunar module) è il lander della navicella spaziale apollo utilizzato nell'ambito del programma...

modulo – struttura algebrica modulo – sinonimo di valore assoluto modulo – misura architettonica o unità architettonica che viene ripetuta più volte in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

C era quello dell Ammiragliato; Con quello del latte si ottiene la ricotta; C è quello d andata e quello di ritorno; quello per la letteratura fu assegnato anche a Dario Fo; La nuova missione lunare della Nasa; Colore lunare ; Punto dell orbita lunare più vicino alla Terra; Un ciclo lunare ;