Importante ateneo che ha sede a Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante ateneo che ha sede a Milano.

Soluzione 19 lettere : UNIVERSITÀ CATTOLICA

Significato/Curiosita : Importante ateneo che ha sede a milano

milano (/mi'lano/ ascolta[·info]; milan in dialetto milanese, [mi'lã]) è un comune...

Embrionale di una università cattolica nasce verso gli anni settanta del xix secolo, sostenuto da esponenti di tutte le correnti culturali cattoliche a cui fa...

