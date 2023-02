Fautore di una politica di dominio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fautore di una politica di dominio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : COLONIALISTA

Significato/Curiosita : Fautore di una politica di dominio

Dei tradizionali sette colli di roma, venne inserito nei confini della città sotto il pontificato di leone iv, fautore dell'ingrandimento delle mura...

Esperti, alcune tribù potrebbero essere entrate in contatto con la società colonialista in passato e poi essersi ritirate per sfuggire alle violenze veicolate... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

Altre definizioni con fautore; politica; dominio; fautore della dottrina che attribuisce all universo i caratteri della divinità; Un fautore dell Unità d Italia; fautore di un'idea prossima all'anarchia; Riportano il titolo e fautore ; L insieme delle misure di politica economica di F.D. Roosevelt dal 1933; In politica , lotta di interessi; Una riunione politica ; La compianta Iotti della politica ; L antico dominio degli O Hara in Via col vento; Dirige un condominio ; dominio dell epoca feudale; Di pubblico dominio ; Cerca nelle Definizioni