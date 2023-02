Il fagello... volante per le coltivazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fagello... volante per le coltivazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LOCUSTA

Significato/Curiosita : Il fagello... volante per le coltivazioni

locusta migratoria (linnaeus, 1758) è un insetto ortottero della famiglia degli acrididi. è l'unica specie del genere locusta. sono biancastre appena... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

Altre definizioni con fagello; volante; coltivazioni; Fu detto fagello di Dio; Il mezzo di trasporto di Aladdin: __ volante ; Un bersaglio... volante ; L arresto volante del calciatore; Oggetto volante non identificato; Un esperto di coltivazioni ; La Valle del Trentino con coltivazioni di mele; coltivazioni proprie della Lomellina Pavia; coltivazioni che vengono espressamente allagate; Cerca nelle Definizioni