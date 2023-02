Un effimera coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un effimera coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un effimera coda

Cascata horsetail (letteralmente: "cascata coda di cavallo") è una cascata stagionale (detta anche effimera), situata nel parco nazionale di yosemite in...

