Ebbe tra i suoi esponenti Nenni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ebbe tra i suoi esponenti Nenni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : PARTITO SOCIALISTA

Significato/Curiosita : Ebbe tra i suoi esponenti nenni

Disambiguazione – "nenni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nenni (disambigua). premio lenin per la pace 1951 pietro nenni (faenza, 9 febbraio...

partito socialista italiano - sezione dell'internazionale operaia socialista, e l'ala massimalista, che venne da quel momento conosciuta come partito... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

Altre definizioni con ebbe; suoi; esponenti; nenni; Molti vorrebbe ro snellirli; In Italia dovrebbe durare cinque anni; Un famoso... che sarebbe veloce senza una B; ebbe ... la sua età; Sono famosi i suoi cadetti; Ogni barca ha i suoi ; Il Divino Marchese del 700 ricordato per i suoi scritti libertini; Militare che viene meno ai suoi doveri; Lo stile di cui Bernini è uno dei massimi esponenti ; Il dolce... che ha tra i suoi esponenti Dante; Ebbe fra i suoi più autorevoli esponenti Francis Picabia; I suoi esponenti creano installazioni in ambienti naturali; Lo guidò Pietro nenni sigla; Iniziali di nenni ; Il partito di nenni ; Nota frase di Pietro nenni : __ piene, urne vuote; Cerca nelle Definizioni