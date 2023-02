Cointeressenza in una società - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cointeressenza in una società. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : PARTECIPAZIONE

Significato/Curiosita : Cointeressenza in una societa

Simili alle azioni. contratti di cointeressenza con apporto diverso da opere o servizi. contratti di associazione in partecipazione. a partire dalla sua...

partecipazione di controllo partecipazione parziaria partecipazione qualificata partecipazione statale partecipazione a cascata partecipazioni industriali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

Altre definizioni con cointeressenza; società; Nota società di accesso a Internet; Sedi secondarie di società ; società teatrale... o aerea; società assicurativa tedesca; Cerca nelle Definizioni