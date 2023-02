Chi ci dorme sopra... non agisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi ci dorme sopra... non agisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALLORI

Significato/Curiosita : Chi ci dorme sopra... non agisce

Che emette suoni soffocati e deboli. sotto a chi tocca! avanti il prossimo sottobanco riferito a chi agisce di nascosto sotto l'egida sotto la protezione...

allori – plurale di alloro alessandro allori – pittore italiano ardelio allori – dirigente sportivo e imprenditore italiano cristofano allori – pittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

agisce a cuore aperto; Manca a chi agisce con affettazione; agisce con diligenza e premura; agisce con disinvoltura;