Buche utilizzate per rifugio da animali selvatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buche utilizzate per rifugio da animali selvatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TANE

Significato/Curiosita : Buche utilizzate per rifugio da animali selvatici

Giorno. durante le ore diurne si rifugia nelle grotte, nelle buche sotto gli alberi o in tane abbandonate di altri animali e nei crepacci rocciosi. non scava...

tane – antica provincia giapponese le tane – altro nome di valgiurata, curazia di san marino plurale di tana tane – antica divinità maori... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

