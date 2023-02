Si apre per far cambiare l aria alla cabina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si apre per far cambiare l aria alla cabina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OBLÒ

Significato/Curiosita : Si apre per far cambiare l aria alla cabina

Le quattro ragazze rimaste (hanna, emily, aria e spencer) riallacciano il loro rapporto di amicizia per far fronte a una figura misteriosa che sostiene...

L'azienda di orologi, vedi hublot (azienda). un oblò navale l'oblò di una lavatrice il termine oblò è stato introdotto nella lingua italiana solo a partire... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 febbraio 2023

