Un verbo proprio... dell avvocato difensore - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PERORARE

Significato/Curiosita : Un verbo proprio... dell avvocato difensore

Passato aveva come equivalente latino l'ad-vocatus, cioè "avvocato", inteso come "difensore" o "soccorritore", per estensione "consolatore". il contesto...

Sceicco bianco e l'insuccesso di mamma mia, che impressione!, fu fellini a perorare la scritturazione di sordi davanti alle perplessità dei produttori cinematografici... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 29 gennaio 2023

