È utilizzata come becchime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È utilizzata come becchime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RISINA

Significato/Curiosita : E utilizzata come becchime

Importanza e ha una diffusione marginale anche come cereale foraggero. l'unico impiego economico è come componente di mangimi e becchime per i piccoli...

Il risino è un dolce di pasticceria molto diffuso nel territorio veronese. consiste in un piccolo cestino di pasta frolla (le sue dimensioni sono solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 29 gennaio 2023

