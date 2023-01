Una estesa pianura italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una estesa pianura italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PADANA

Significato/Curiosita : Una estesa pianura italiana

Est. di seguito si riporta l'elenco delle pianure più estese d'italia. alluvionale: pianura padana, pianura veneto-friulana, piana di albenga, valdarno...

798889°e45.330278; 9.798889 la pianura padana, detta anche padano-veneta, pianura padano-veneto-romagnola o val padana (valle che si riferisce al bacino idrografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 29 gennaio 2023

