Prendere a schiaffi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere a schiaffi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MALMENARE

Significato/Curiosita : Prendere a schiaffi

Maggioranza dell'opinione pubblica sia a favore del mantenimento del diritto dei genitori di prendere a schiaffi o sculacciare i propri figli, senza però...

Problemi, soprattutto di gelosia, sentimento che lo avrebbe portato a malmenare anche il fratello e manager joey, sospettandolo di aver avuto una relazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 29 gennaio 2023

Altre definizioni con prendere; schiaffi; Riprendere in servizio; Piccolo pasto per riprendere energia; Difficile o faticoso da comprendere ; Non prendere in considerazione; La più modesta porzione di schiaffi ; Quelle toste attirano gli schiaffi ; Dà schiaffi o carezze; Una porzione... di schiaffi ; Cerca nelle Definizioni