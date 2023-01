La più calda è l estate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più calda è l estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STAGIONE

Significato/Curiosita : La piu calda e l estate

Significati, vedi estate (disambigua). paesaggio rurale in estate. l'estate è una delle quattro stagioni in cui è diviso l'anno, segue la primavera e precede l'autunno...

Quattro stagioni. la stagione è ciascuno dei periodi temporali in cui è suddiviso l'anno solare. esistono diversi modi di definire una stagione: quella... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 29 gennaio 2023

Altre definizioni con calda; estate; Li riscalda no i panettieri e caricano a testa bassa; Lo riscalda il panettiere; Si riempie d acqua calda ; Illumina ma non riscalda ; Dà inizio all estate ; L inizio dell estate ; La canta Jovanotti: L estate __; Il regista de La lunga estate calda;