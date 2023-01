L officina con enormi crogioli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L officina con enormi crogioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FONDERIA

Significato/Curiosita : L officina con enormi crogioli

Quegli anni, la stessa sorte toccò alle officine ferroviarie di pietrarsa, che furono declassate a «officina grandi riparazioni», ed alla fonderia e fabbrica...

Conosciute: i primi utensili rinvenuti, ottenuti tramite fonderia, risalgono al 4000 a.c. viene detto fonderia anche lo stabilimento ove vengono svolte le suddette... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 29 gennaio 2023

Altre definizioni con officina; enormi; crogioli; Lavora in cantiere o in officina ; officina tipografica; Ci precedono in officina ; Tornita in officina ; Vasti, grossi, enormi ; Veicolo che monta enormi ruote posteriori; enormi terreni agricoli; Sono enormi quelle degli impianti eolici; Officine con i crogioli ; Cerca nelle Definizioni