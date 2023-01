Non volute, rifiutate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non volute, rifiutate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RICUSATE

Significato/Curiosita : Non volute rifiutate

Diario scrisse che ormai si sentiva olandese e che dopo la guerra avrebbe voluto ottenere la cittadinanza dei paesi bassi, paese nel quale era cresciuta...

In tutti questi casi il giudice, qualora non si astenga, potrà essere ricusato dalla parte privata tranne che per il punto h). la richiesta di astensione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 29 gennaio 2023

