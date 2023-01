Figura che viene rappresentata sulla bussola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura che viene rappresentata sulla bussola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ROSA DEI VENTI

Significato/Curiosita : Figura che viene rappresentata sulla bussola

L'organizzazione neofascista, vedi rosa dei venti (storia). la rosa dei venti (chiamata anche stella dei venti o simbolo dei venti) è un diagramma che rappresenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 29 gennaio 2023

