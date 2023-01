C era quello dell Ammiragliato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C era quello dell Ammiragliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LORD

Significato/Curiosita : C era quello dell ammiragliato

ammiragliato – palazzo di san pietroburgo ammiragliato – comando della marina inglese ammiragliato – tipo di ancora a ceppo isola dell'ammiragliato –...

(disambigua). disambiguazione – "lord" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lord (disambigua). la camera dei lord (house of lords), chiamata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 29 gennaio 2023

