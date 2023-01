Così si sente chi ha dormito benissimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si sente chi ha dormito benissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIPOSATO

Significato/Curiosita : Cosi si sente chi ha dormito benissimo

Attualmente si sente confusa. emily esegue il suo incarico, ma ezra non ha mai sentito quel nome prima di allora, però ha un’altra idea: mona ha sempre avuto...

Lasciando alla volontà di dio la scelta del luogo dove tiziano avrebbe riposato. la barca, risalendo "miracolosamente" il fiume, si sarebbe fermata a settimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 29 gennaio 2023

Altre definizioni con così; sente; dormito; benissimo; così è il pezzo... senza uguali; così sta a tavola chi è ben educato; così è l eccezione; così è l arancia acerba; Consente la trasmissione di informazioni su video TV; Motto, sente nza popolare; Un mezzo pubblico presente solo in alcune grandi città; Un presente dell azienda; dormito ri in caserma; Struttura ricettiva con le camere dormito rio; Lo è il corpo di chi ha dormito ; Stanzone dormito rio per soldati; Si dice lo sia chi sta benissimo ; Indica il saper benissimo ; Averlo in poppa significa procedere benissimo ; Cerca nelle Definizioni