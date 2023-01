È un altra, se la faccenda cambia! - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un altra, se la faccenda cambia!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MUSICA

Centro di una faccenda delicata: sarà accusata di un'esplosione avvenuta all'interno della casa famiglia presso cui lavora e che causerà un incidente grave...

Se stai cercando altri significati, vedi musica (disambigua). evaristo baschenis, strumenti musicali. la musica (dal greco antico µs, mousik, «arte... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 29 gennaio 2023

Altre definizioni con altra; faccenda; cambia; Ha una gamba più corta dell altra ; Nativa di un altra nazione; Lo è l anima... rinata in un altra persona; Inserire una cosa dentro un altra ; Frapporsi in una faccenda ; La mèta dello sfaccenda to; faccenda imbrogliata e confusa; Si dice quando una faccenda è chiusa e non c è più niente da fare; Si scambia no discorrendo; cambia no gli amori... in altri; Lo trattiene il cambia valute; cambia no la scena in arena; Cerca nelle Definizioni