Vicolo tipico delle città liguri - Cruciverba

([ca'r:ud:o], caroggio in genovese) è una strada, vicolo o anche porticato tipico dei centri storici liguri. il termine deriverebbe dal latino quadrivium...

Il caruggio o carruggio ([ca'r:ud:o], caroggio in genovese) è una strada, vicolo o anche porticato tipico dei centri storici liguri. il termine deriverebbe...

