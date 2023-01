Venti costanti che spirano fra i tropici e l equatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venti costanti che spirano fra i tropici e l equatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALISEI

Significato/Curiosita : Venti costanti che spirano fra i tropici e l equatore

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aliseo (disambigua). gli alisei, chiamati trade winds, soffiano nelle zone tropicali. (in figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 28 gennaio 2023

Altre definizioni con venti; costanti; spirano; tropici; equatore; Sono annessi ai conventi ; La venti treesima lettera dell alfabeto greco; L elezione nelle Conventi on degli USA; Nativo abitante di venti miglia; Fissi, costanti ; Così son dette le mura di costanti nopoli; Con esso costanti no concesse libertà di culto ai Cristiani; Venti costanti e regolari; S ispirano sempre agli altri; Aspirano a una maglia colorata di rosa; Venti che spirano ai Tropici; Respirano con difficoltà; Lungo serpente dei tropici ; È molto elevata ai tropici ; È detta melone dei tropici ; È... pesante ai tropici ; Si trova effettivamente all equatore ; Venti costanti che spirano fra i tropici e l equatore ; La parte di emisfero tra l equatore e il polo sud; Un parallelo a sud dell equatore ; Cerca nelle Definizioni