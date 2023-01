Vengono usati come ornamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono usati come ornamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADDOBBI

Significato/Curiosita : Vengono usati come ornamenti

Sopra elencate sono persistite fin dall'antichità, mentre altre forme come gli ornamenti per il naso o la caviglia, importanti in altre culture, sono molto...

Degli addobbi) [collegamento interrotto], su accademia italiana della cucina. url consultato il 25 maggio 2017. ^ torta di riso (o degli addobbi), su sale&pepe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 28 gennaio 2023

Altre definizioni con vengono; usati; come; ornamenti; vengono trainati; Lo sono i record che non vengono superati; vengono allevate per carne e uova: specie __; Arnesi con cui vengono dipanate le matasse; Bulbi usati a spicchi; _ di pacca = mai usati ; Dati telefonici usati nelle indagini; Rampicante con fiori bianchi usati negli infusi; come un racconto che parla di extraterrestri; Un fungo come il prataiolo; Uccelli come allodole e canarini; Film di Luigi come ncini tratto dall omonimo romannzo di Fruttero e Lucentini; ornamenti femminili; ornamenti luccicanti; Spoglio, senza ornamenti ; ornamenti superflui; Cerca nelle Definizioni