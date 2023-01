Tozzo recipiente di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tozzo recipiente di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BARILOTTO

Significato/Curiosita : Tozzo recipiente di legno

Utilizzato nel sistema di allevamento ad alberello ma anche nel cordone permanente: in pratica, la branca è il "ramo" principale (tozzo e corto) che si stacca...

Pietro barilotto (faenza, 1481 – faenza, 1533) è stato uno scultore italiano. fu avviato dal padre all’attività plastica. tra il 1504 e il 1509 risulta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 28 gennaio 2023

Altre definizioni con tozzo; recipiente; legno; Piccolo e tozzo cane; Lo è un collo robusto e tozzo ; È più tozzo del cannone; Cane nero, basso e tozzo ; recipiente portatile per escursionisti; Un recipiente per la frutta; Un recipiente in genere; recipiente di cartone; legno in polvere; legno per i serramenti; La tavoletta di legno usata dai muratori per stendere e spianare l intonaco; Lo è il legno ricavato dal centro duro del tronco; Cerca nelle Definizioni