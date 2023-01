Non possono annegare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non possono annegare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PESCI

Significato/Curiosita : Non possono annegare

Poiché la pistola non è stata rinvenuta vicino al suo cadavere. armstrong non può aver ucciso tutti e poi essersi lasciato annegare, poiché il suo corpo...

(disambigua). disambiguazione – "pesci" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pesci (disambigua). i pesci (dal latino piscis) sono un gruppo...

