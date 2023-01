Macchinari per l imballaggio di prodotti finiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchinari per l imballaggio di prodotti finiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : INSCATOLATRICI

Significato/Curiosita : Macchinari per l imballaggio di prodotti finiti

L'imballaggio primario (imballaggio per la vendita) è un "imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente...

Tramite graffetta metallica, 1972 ima c60, macchina blisteratrice e inscatolatrice monoblocco, 1976 ima c23, macchina per sacchetti filtro a doppia camera... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 28 gennaio 2023

Altre definizioni con macchinari; imballaggio; prodotti; finiti; Installano i macchinari ; Apparecchio, macchinari o; Un macchinari o che taglia e spezza; Un macchinari o presente nei mulini industriali; Il peso dell imballaggio ; Nome del noto imballaggio ... scoppiettante ing; imballaggio di legno; Così mangia chi si ciba di prodotti naturali; Sono fra i prodotti più pubblicizzati per neonati; Offre prodotti del mare; Lo sono i prodotti della pasticceria; I servizi definiti intelligence; Gli orecchioni definiti dal medico; Tali ci si sente quando si è sfiniti ; Inceneriti, finiti sul rogo; Cerca nelle Definizioni