La guardia carceraria d una volta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La guardia carceraria d una volta.

Soluzione 9 lettere : SECONDINO

Significato/Curiosita : La guardia carceraria d una volta

quindi corrompe le guardie per aiutarlo. il 19 gennaio 2001 la guardia carceraria francisco "el chito" camberos rivera apre la porta elettrica della...

secondino – professione in un carcere o simile in italia: agente del corpo di polizia penitenziaria secondino – nome proprio di persona italiano maschile... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 28 gennaio 2023

Altre definizioni con guardia; carceraria; volta; I danteschi guardia ni di Malebolge; Fa la guardia al ladro; Mettere in guardia , annunciare un pericolo; Un ringhioso guardia no; Così è anche detta una guardia carceraria ; Una volta in Inghilterra; Il gagà di una volta ; L inizio della svolta ; Una paurosa giravolta dell auto;