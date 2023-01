Fine lavoro su legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fine lavoro su legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTAGLIO

Significato/Curiosita : Fine lavoro su legno

Della lavorazione del legno strutturale per legno strutturale si intende il legno usato per la costruzione di edifici. il legno è il più antico materiale...

Xilografia, intaglio su legno per ottenere matrici di stampa, e nella glittica, intaglio su gemme e pietre dure. intarsio talha dourada (en) intaglio, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 28 gennaio 2023

La fine ... di Ferenc; Un nostro confine naturale; La fine ... dei nemici; La fine ... del giovinastro; Lo attendono due barboni in un lavoro di Beckett; Paziente lavoro artistico; Scattano immagini per hobby o lavoro ; Un organismo preposto all economia e al lavoro ; Tozzo recipiente di legno ; legno in polvere; legno per i serramenti; La tavoletta di legno usata dai muratori per stendere e spianare l intonaco;