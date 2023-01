Il cocktail con succo d arancia e prosecco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cocktail con succo d arancia e prosecco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIMOSA

Significato/Curiosita : Il cocktail con succo d arancia e prosecco

Del prosecco o dello spumante brut, e polpa fresca schiacciata di pesca bianca. è internazionalmente uno dei più noti cocktail italiani. il bellini è stato...

