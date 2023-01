Le cappe dei magistrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le cappe dei magistrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Le cappe dei magistrati

Issogne, e non presenti in nessun altro edificio lombardo coevo. anche le cappe dei camini del piani nobile esprimono in tutta la loro monumentalità un linguaggio...

Che è – "toghe sporche". poi ci sono – non dobbiamo tacere la verità storica – le "toghe rosse" [...] vi è poi un'altra categoria di toghe, e concludo:...