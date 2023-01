Uniformarsi all opinione corrente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uniformarsi all opinione corrente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADEGUARSI

Significato/Curiosita : Uniformarsi all opinione corrente

Dell'asse il pc jugoslavo subì una modifica radicale degli obiettivi per uniformarsi alla decisione di tito di scatenare la guerra civile. all'interno del...

Nordamericani risultano diversi. se infatti i primi fanno della loro capacità di adeguarsi senza sforzo e differenti sottoculture, cambiando di fatto il proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

