L unico dio per il muezzin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L unico dio per il muezzin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALLAH

Significato/Curiosita : L unico dio per il muezzin

) è la chiamata islamica alla preghiera, di norma fatta dal muezzin. il muezzin cinque volte al giorno recita l'adhan dal minareto della moschea...

Significati, vedi allah (disambigua). allah scritto in caratteri arabi una parte dei 99 nomi di allah. particolare della moschea di abu dhabi allah (in arabo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

