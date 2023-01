Spesso sono incompresi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso sono incompresi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GENI

Significato/Curiosita : Spesso sono incompresi

Di disegni artistici di provenienza giapponese. tanto geniale quanto incompreso se non addirittura disprezzato in vita, van gogh influenzò l'arte del...

Disambiguazione – "geni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi genio. disambiguazione – se stai cercando il nome proprio, vedi eugenio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Fa spesso indigestione; Precede spesso l acca; Assale spesso l ozioso; spesso accompagna l impennata; sono sempre di più quelle quelle ibride; Lo sono i mari... agitati; Lo sono Inglesi e Gallesi; sono comodi in discesa ma non in salita; I più sono incompresi ; Non è raro che siano incompresi ; A volte sono incompresi ; Alcuni sono incompresi ;